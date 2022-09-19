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Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

19.09.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

ÇORUM (AA) - Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.

Nuran Ç'nin (38) kullandığı otomobil, Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüje çarptı.

Sürücü, çarpmanın etkisiyle araçtan fırladı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Nuran Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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