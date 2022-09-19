Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Nuran Ç'nin (38) kullandığı otomobil, Gülabibey Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde refüje çarptı.
Sürücü, çarpmanın etkisiyle araçtan fırladı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Nuran Ç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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