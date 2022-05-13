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Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli yakalandı

13.05.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da sahte dolarla alışveriş yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, alışverişte sahte dolar kullandığı belirlenen 3 şüpheliyi, fiziki takip sonucu yakaladı.

Zanlıların üzerinde, evlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, sahte banknotlardan oluşan 800 dolar ele geçirildi.

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