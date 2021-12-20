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Çorum'da sahte içki ürettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

20.12.2021 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da sahte içki ürettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da sahte içki üretenlere yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM), sahte içki ürettikleri tespit edilen 2 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Zanlılara ait ev ve araçlardaki aramalarda 162 litre sahte rakı, 5 litre sahte şarap, 1000 bandrolsüz makaron (filtreli sigara kağıdı) ve sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.

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Çorum sahte içki

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