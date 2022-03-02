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Çorum'da seyir halindeki tır yanmaktan polisin erken müdahalesiyle kurtarıldı

02.03.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da seyir halindeki tır yanmaktan polisin erken müdahalesiyle kurtarıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'da seyir halindeyken yangın çıkan demir yüklü tır, polisin erken müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldı.

Hasanov Alimurad İmişli'nin kullandığı seyir halindeki Azerbaycan plakalı demir yüklü tırdan, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Sıklık Boğazı mevkisinde duman çıkmaya başladı.

Tırı yolun kenarına park eden sürücü, 112 Acil Servis'ten yardım istedi. İhbar üzerine Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerine giderek itfaiye ekipleri gelene kadar tırın motor bölümündeki yangına sürücüyle müdahale ederek büyümesini önledi.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri de yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

İmişli, gazetecilere, Ankara'dan Kazakistan'a tünel inşaatı için demir taşıdığını, seyir halindeyken tırdan bir anda dumanlar çıktığını gördüğünü söyledi.

Dumandan etkilendiğini belirten İmişli, yangına müdahale ettikleri için polis ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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