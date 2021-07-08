YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da seyir halindeyken alev alan tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tır yandı

Çorum'da seyir halindeyken alev alan tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tır yandı

08.07.2021 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da seyir halindeyken alev alan tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tır yandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde tekstil ve kozmetik malzemesi yüklü tırda seyir halindeyken çıkan yangın hasara yol açtı.

Gürcistan'a tekstil ve kozmetik ürünleri götüren Ferhat Fırat idaresindeki tırın lastikleri, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kumbel köyü yakınlarında D-100 kara yolunda alev aldı.

Aracı durduran sürücünün ihbarı üzerine gelen Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, tırın kasası ile içinde bulunan tekstil ve kozmetik ürünleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndüBodrum'da 8 litre su için 960 lira hesap! Gören şaşkına döndü
PARTNERHamile Bergüzar plajda!Hamile Bergüzar plajda!
Çorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden olduÇorum'da şiddetli yağış su baskını ve ekili arazilerde zarara neden oldu
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cuma

İmsak
03:16
Sabah
05:11
Öğle
12:50
İkindi
16:48
Akşam
20:20
Yatsı
22:06

Çorum Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cuma

Akbulut Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Sevgi Eczanesi
Bayat
Barış Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Burcu Ecz. Eczanesi
Osmancik
Arzum Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Cebeci İnönü Stadı'nın yıkımına başlandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Ankara'da kızı ile iki torununu öldürdüğü iddia edilen anneanne intihar girişiminde bulundu

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Dacia'dan temmuz ayı fırsatı

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Konya'da pompalı tüfekle kayınpederi ve bacanağını öldüren sanığa 2 kez müebbet istemi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.