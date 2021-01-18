YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla 7 köpek yavrusu korumaya alındı

Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla 7 köpek yavrusu korumaya alındı

18.01.2021 16:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla 7 köpek yavrusu korumaya alındı

ÇORUM (AA) - Çorum'da vatandaşların sosyal medyadan gönderdiği mesaj üzerine harekete geçen belediye ekipleri, zorlu kış şartlarında bir ambarın altında yaşam mücadelesi veren bir aylık 7 köpek yavrusunu koruma altına aldı.

Oğuzlar ilçesi Gölbaşı Mahallesi'nde vatandaşlar, tahıl ambarının altında doğan ve henüz 1 aylık köpek yavrularının bakımını üstlendi.

Köpeklerin beslenme ihtiyacını gideren mahalle sakinleri, ambar çevresinde de önlemler aldı.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi nedeniyle yavru köpeklerin canından endişe eden mahalle sakinleri, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım'a sosyal medya üzerinden mesaj göndererek köpeklerin korunmasını talep etti.

Yıldırım'ın talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, köpek yavrularını bulundukları yerden alarak sağlık kontrolünden geçirdi.

Sağlık problemi olmadığı tespit edilen 7 köpek yavrusu, belediye ekiplerince ambarın yanına yapılan kulübeye yerleştirildi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kışın hiçbir canlının üşümemesi için gönül belediyeciliği anlayışıyla çalıştıklarını belirtti.

Köpek yavrularının sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Yıldırım, vatandaşlara duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.

Yıldırım ayrıca, ilçedeki sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla farklı noktalara yiyecek bıraktıklarını kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi! Sevgilisi sorulan Birce bakın ne yanıt verdi!
Tarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzedeTarlada bulmuştu! Sır gibi saklanan gök taşı artık müzede

Çorum Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:53
Öğle
12:56
İkindi
15:25
Akşam
17:48
Yatsı
19:11

Çorum Nöbetçi Eczaneler18 Ocak Pazartesi

Çalışkan Eczanesi
Merkez
Yıldırım Ecz. Eczanesi
Alaca
Yüksel Ecz. Eczanesi
Bayat
Serdaroğlu Ecz. Eczanesi
Iskilip
Yeni Mecitözü Eczanesi
Mecitozu
Kemer Ecz. Eczanesi
Osmancik
Gülcan Eczanesi
Sungurlu
Tümünü Göster
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla 7 köpek yavrusu korumaya alındı

Çorum'da sosyal medyadan yapılan çağrıyla 7 köpek yavrusu korumaya alındı

Jandarma öğrencilere çevrimiçi konferans

Jandarma öğrencilere çevrimiçi konferans

Sungurlu yeni haftaya kar ile uyandı

Sungurlu yeni haftaya kar ile uyandı

Milli eğitim müdürü Sarı, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

Milli eğitim müdürü Sarı, deprem güçlendirme çalışmalarını inceledi

Amasya ve Çorum'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Amasya ve Çorum'da sokak hayvanlarına yiyecek desteği

Çorum’da Gazi ve İnönü caddesinde otopark ücretli oluyor

Çorum’da Gazi ve İnönü caddesinde otopark ücretli oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.