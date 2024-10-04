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  4. Çorum'da tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç yaralandı

Çorum'da tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç yaralandı

AA AA
04.10.2024 08:27
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Çorum'da sokak ortasında tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan genç yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serhat B. (20), gece saatlerinde evine gittiği sırada Mandıraevler 17. Sokak'ta tanımadığı bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bacağına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan ve yoğun kan kaybeden genç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı genç, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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polis Çorum ambulans genç

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