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Çorum'da "Tarihi Kent Meydanı Projesi"nde bir binanın yıkımına başlandı

01.07.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da "Tarihi Kent Meydanı Projesi"nde bir binanın yıkımına başlandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da "Tarihi Kent Meydanı Projesi" kapsamında belediyeye devredilen eski Halkbank şube binasının yıkımına başlandı.

Vali Mustafa Çiftçi, Hürriyet Meydanı'ndaki törende, kentte tarihi ve kültürel dokunun ortaya çıkarılması adına güzel bir çalışma başlatıldığını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da çalışmaya ciddi katkı sağladığını belirten Çiftçi, "Proje, Sayın Bakanımızın gayretleriyle bu aşamaya geldi. Çok güzel, sihirli dokunuşları oldu. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Türkiye'nin son 20 yılda önemli mesafe katettiğini anlatan Çiftçi, "Bu nedenle muhterem Cumhurbaşkanımıza teşekkürü borç biliyorum. Halkbank ve Ziraat bankasının genel müdürleri de buradaki işlerimizi kolaylaştırdı, tarihi meydanın ortaya çıkmasında büyük katkıları oldu. Satın alma değil de vergi borcu karşılığında anlaşmaya vardılar. Bu anlaşmanın belediyemize neredeyse 30-40 milyon liralık katkısı oldu." diye konuştu.

Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın kente değer kattığını kaydetti.

Belediye Başkanı Aşgın ise Tarihi Kent Meydanı Projesi kapsamında Dikiciler Arastası'nı restore ettiklerini, Ayakkabıcılar Arastası'nın restorasyon ihalesini yaptıklarını, meydanın ortasında bulunan tarihi Saat Kulesi'nin etrafındaki iş yerlerini cephe kaplamasıyla düzenlediklerini anlattı.

Proje kapsamında devraldıkları eski Halkbank şube binasının yıkımına başladıklarını, Ziraat Bankası binasının yıkımını ise 2 ay içinde gerçekleştireceklerini aktaran Aşgın, bu binaların yıkılmasıyla tarihi Ulu Cami'nin güzelliğinin ortaya çıkacağını vurguladı.

Aşgın, meydanın etrafındaki bazı binaları yıkacaklarını, bazılarını iki katlı hale getirip tarihi görünüme kavuşturarak kentin silüetini güzelleştireceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından yıkım çalışmaları başladı.

Törene, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank Çorum çorum belediyesi

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