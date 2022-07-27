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Çorum'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla iki kişi yakalandı

27.07.2022 18:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla iki kişi yakalandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da telefon dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen iki kişi polis ekiplerince yakalandı.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, iki zanlı, kent merkezinde ikamet eden bir kişiyi arayıp, kendilerini emniyet görevlisi olarak tanıttıktan sonra kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) bu konuda operasyon yürüttüğünü söyledi.

Telefondaki kişiye, evdeki para ve ziynet eşyalarını alıp kendileriyle Buharaevler Mahallesi'ndeki İncipark'ta buluşmaya çağıran iki zanlı, kişiden telefonu asla kapatmamasını istedi.

Bir miktar para ve ziynet eşyasıyla buluşma yerine giden kişi, tavırlarından şüphelendiği iki zanlıyı 112 Acil Çağrı Hattı'na şikayet etti.

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iki zanlının kimlik bilgileri ile kullandıkları aracı tespit etti.

Çorum'da ikamet etmedikleri belirlenen iki zanlı, kaçmaya çalışırken polis kovalamacasıyla Çorum-Ankara kara yolunun 30'uncu kilometresinde yakalandı.

İki zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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