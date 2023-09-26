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  4. Çorum'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Çorum'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

26.09.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da ters yöne giren tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Çorum-Ortaköy yolunda şehir merkezi istikametine ters yönden giren İbrahim K. idaresindeki 19 ADV 522 plakalı tır ile Ayşe Ç'nin kullandığı 19 TR 665 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile yanındaki Nurten C, Bedriye K, Yasemin K. ve Hediye T. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe Ç'nin tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Bu arada kazada tırın delinen deposundaki yakıt yola boşaldı. Yolda güvenlik önlemi alınarak temizlik çalışması başlatıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

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Çorum Tır Hafif ticari araç kaza ters yön yaralı

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