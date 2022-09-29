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Çorum'da traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

29.09.2022 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde traktöre çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Çelebi Yıldız idaresindeki 06 U 2353 plakalı otomobil, Alaca-Yozgat kara yolu Fakılar köyü yakınlarında aynı yönde seyreden Erol Deve'nin kullandığı 19 LD 372 plakalı inşaat malzemesi yüklü traktöre arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan Aslı Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki Murat Yıldız, Arif Canbolat ve Abdulsamet Bıçakcı kaldırıldıkları Alaca Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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trafik kazası Çorum Alaca

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