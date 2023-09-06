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Çorum'da traktörle taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

06.09.2023 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Alaca ilçesinde traktörle ticari taksinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Çorum'da traktörle taksinin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

S.K. idaresindeki 19 LD 803 plakalı traktör, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Sanayi Kavşağı'nda O.Ö'nün kullandığı 19 T 2514 plakalı taksi ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte takside bulunan O.Ö. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yolda yaklaşık 2 kilometre araç kuyruğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılması ve traktörden sızan yağın Alaca Belediyesi ekiplerince temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Çorum Alaca

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