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Çorum'da traktörüyle baraj gölünde mahsur kalan sürücü ve kedisi kurtarıldı

15.01.2024 14:08 | Son Güncelleme:
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Çorum'da traktörünü temizlemek için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ile araçtaki kedisi, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Gazi Eyvaz, 19 ACN 409 plakalı çamurlu traktörünü temizlemek için Hatap Barajı Gölü'ne girdi.

Yaklaşık 50 metre kıyıdan uzaklaşan ve traktörünü temizleyen Eyvaz, tekrar kıyıya çıkmak istediğinde traktörünü hareket ettiremedi.

Eyvaz'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bir dalgıcın yüzerek götürdüğü halatla çekiciye bağlanan traktör kıyıya çekildi.

Traktör sahibi Eyvaz ve traktörde bulunan Hamsi isimli kedisi kurtarıldı.

Eyvaz, AA muhabirine, traktördeki çamuru temizlemek için suya girdiğini ancak daha sonra traktörün çalışmamasından dolayı mahsur kaldığını söyledi.

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