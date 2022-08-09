Çorum'da uyuşturucu sattığı tespit edilen kişi tutuklandı

ÇORUM (AA) - Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki uyuşturucu madde nakli ve ticaretini önlemeye yönelik yürütülen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı.
Zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada 50 uyuşturucu hap, 108 gram esrar, 1188 gram metamfetamin ile sentetik ecza ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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