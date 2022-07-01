YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Çorum'da yeğenini ziyarete gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi öldü

Çorum'da yeğenini ziyarete gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi öldü

01.07.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da yeğenini ziyarete gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'da ziyaret için gittiği valilikte kalp krizi geçiren kişi yaşamını yitirdi.

Yeğeni Hacı Ahmet Bekdaş'ı ziyaret etmek üzere valiliğe giden Hüseyin Mutlu'nun (70) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi.

Valiliğe gelen sağlık ekibi, Mutlu'nun kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mutlu'nun cenazesi, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili olduÇorum'un Osmancık ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu
Cüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldıCüneyt Arkın'ın taziye kabulü Beşiktaş'ta yapıldı
Kayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandıKayseri'de altıncı kattan düşen 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 1 Temmuz Cuma

İmsak
03:09
Sabah
05:06
Öğle
12:49
İkindi
16:48
Akşam
20:22
Yatsı
22:10
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Survivor yarı finali gündemde! Eski sevgilinin paylaşımı olay oldu

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

Erkekleri uyardı! “Cinsel dürtüm yok”

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

“Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.