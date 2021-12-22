Çorum'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Servet Tür'ün kullandığı 06 K 9524 plakalı otomobil, Sungurlu-Ankara kara yolunun 20'nci kilometresinde, aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Bu sırada aynı istikamette seyreden Şahin Durmuş'un kullandığı 59 UY 117 plakalı araç da tıra çarpıp savrulan otomobille çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Tür ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Akkaş, Sungurlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan diğer araç sürücüsü Doğmuş ise ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tırın, lastiği patladığı için yol kenarında park halinde bulunan 66 ABP 215 plakalı otomobile çarpmamak için ani şerit değiştirmesi nedeniyle kazanın medyada geldiği iddia edildi.

Kaza nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunun Ankara istikameti yaklaşık 45 dakika ulaşıma kapalı kaldı.

