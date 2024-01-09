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Çorum'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

09.01.2024 07:46 | Son Güncelleme:
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Alaca ilçesinde takla attıktan sonra yanmaya başlayan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çorum'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

M.K. idaresindeki 19 LP 560 idaresindeki otomobil, Çorum-Yozgat kara yolu Alaca Emniyet Kavşağı'nda kaldırıma çarptıktan sonra takla attı.

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilde yangın çıktı.

Sürücü ve araçta bulunan E.T. araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen araçta hasar oluştu.

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