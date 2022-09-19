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Çorum'daki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede öldü

19.09.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'daki trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede öldü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Osmancık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında yaralanan 5 kişiden biri hastanede yaşamını yitirdi.

D-100 kara yolu Osmancık Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki trafik kazasında yaralananlardan sürücü Arif Kepür, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılar Muhammer Şenel (52), Gelengül Şenel (49), Zarife Kepür (72) ve Merve Berna Şenel'in (24) tedavileri devam ediyor.

Muhammer Şenel (52) idaresindeki 34 VE 4320 plakalı otomobil ile Arif Kepür'ün (68) kullandığı otomobil, dün D-100 kara yolu Osmancık Bölge Trafik Müdürlüğü önünde çarpışmış, kazada 5 kişi yaralanmıştı.

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