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Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle 50 santimetrelik çukur oluştu

17.01.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'un Dodurga-İskilip kara yolunda heyelan nedeniyle yaklaşık 50 santimetrelik çukur oluştu.

Alınan bilgiye göre, Dodurga ile İskilip ilçelerini birbirine bağlayan yolun 3. kilometresinde toprak kayması nedeniyle derin çatlaklar oluştu.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, tek şeridi tamamen çöken yolda güvenlik önlemi aldı.

Toprak kaymasının diğer şeride sıçraması ihtimaline karşı yol bir süre ulaşıma kapatıldı.

Kara yolları ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

İncelemede heyelan nedeniyle yolda oluşan göçüğün derinliğinin 50 santimetreye kadar ulaştığı belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum İskilip Oğuzlar toprak kayması

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Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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