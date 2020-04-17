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Çorum'un Kargı ilçesi Oğuz köyündeki karantina kaldırıldı

ÇORUM HABERLERİ  | 17.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

Çorum'un Kargı ilçesi Oğuz köyündeki karantina kaldırıldı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyündeki karantina uygulamasına son verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Meclisi'nin 2 Nisan tarihli kararıyla 14 gün karantinaya alınan Oğuz köyündeki sürecin tamamlandığı bildirildi.

Sağlık ekiplerince köyde yaşayan vatandaşların yerinde yapılan son kontrollerinde de herhangi bir olumsuzluk bulunmadığının tespit edilmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Meclisi kararıyla karantina uygulamasının kaldırılmasına karar verildiği kaydedildi.

Çorum'da Mecitözü'nün Bekişler, Uğurludağ'ın Eskiçeltek, Kargı'nın Yeşilköy köyleri ile Bahçelievler Mahallesi'nde karantina devam ediyor.

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