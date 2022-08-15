Çorum'un kuzeyi için gök gürültülü sağanak uyarısı

Çorum'un kuzey kesimleri için kuvvetli, gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2 saat boyunca Çorum'un kuzey kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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