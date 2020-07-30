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Çorum'un somut olmayan kültürel mirası el işlemeleri tespit edilecek

ÇORUM HABERLERİ  | 30.07.2020 12:59 | Son Güncelleme

Çorum'un somut olmayan kültürel mirası el işlemeleri tespit edilecek

ÇORUM (AA) - Çorum'da yüzyıllardır uygulanan ve kuşaktan kuşağa aktarılan el işlemesi eşya ve kıyafetler tespit edilerek, katalog haline getirilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kültürel mirasın bir bölümünü oluşturan el işlemelerinin Çorum özelinde tespit edilmesi, derlenmesi, belgelenmesi ve bu konuda video, fotoğraf ve ses kaydı arşivi oluşturulması amacıyla proje hazırladı.

Toplam 30 bin lira bütçeli "Çorum'da Kentsel ve Kültürel Bellek Hazinesi Olan El İşlemelerinin Tespiti ve Kataloglanması Projesi", Orta Karadeniz Kalkınma Ajansınca (OKA) desteklenmeye değer bulundu.

Projenin sözleşmesi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Şengül ve OKA İl Koordinatörü Özgür Yalçın tarafından imzalandı.

Şengül, imza töreninde, kültürel mirasın kişilerde kimlik ve aidiyet duygularının gelişimindeki en önemli etkenlerden olduğunu söyledi.

Kirman, tarak, şiş, iğ, tığ gibi araçlar kullanılarak üretilen iğne oyası, tığ oyaları, mekik oyları, maşa oyaları, çorap, eldiven, kazak, içlik gibi eşya ve örgülerin kültürel mirasın önemli parçalarından olduğunu dile getiren Şengül, "Kültürel belleğin, diğer bir ifadeyle somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olan el işlemelerinin saha derlemesiyle tespiti ve araştırılması, kataloglanması amacıyla proje hazırladık. Projeyle yüzyıllardır geleneksel kültür ortamlarında kuşaktan kuşağa aktarılan bu bilgi birikiminin kaybolmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz." dedi.

Çorum yöresinde motifler halinde tek tek örülüp birleştirilen veya bir bütün olarak örülen dantel, baş örtüsü, çarşaf, yastık, sandık örtüsü, su takımı, oda takımı, sehpa örtüsü, karyola takımı, masa örtüsü gibi etnografik ve folklorik malzemenin tamamını tespit etmeye gayret ettiklerini anlatan Şengül, oluşturulacak envanterin gelecek nesillere miras kalacağını kaydetti.

Şengül, 3 ayda tamamlanması planlanan projeyle el işlemelerinin ve kentin bu bilgi birikiminin kaybolmasının önüne geçileceğini sözlerine ekledi.

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