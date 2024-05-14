Çorum'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte Oğuzlar, Mecitözü, Bayat, Osmancık ve Kargı ilçelerinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kar yağışıyla birlikte Oğuzlar'ın Uluçayır, Topçam, Gökçukur, Dedavan mevkileri, Mecitözü'nde Kırklar Dağı, Kargı'nın Çal köyü ve çevresi, Bayat'ın Ahacık ve Nazpınar köyleri, Osmancık'ın Danişment köyü ve çevreleri karla kaplandı.

Kar kalınlığının bazı bölgelerde 10 santimetreyi aştığı görüldü.

Bahar mevsimiyle birlikte yeşeren doğanın beyaz örtüye bürünmesi ilginç görüntüler oluşturdu.





