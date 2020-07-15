Coşkun Sabah'ın kızı Roza Sabah Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor

Coşkun Sabah iddialar üzerine “Benim ağzımdan ‘geçinemiyorum’ kelimesi çıkmadı. Bunu ispat edene noter huzurunda 1 milyon dolar vereceğim. Ben ‘hazıra dağ dayanmaz’ dedim. Kızım yurtdışında iyi bir paraya okuyor, evinin kirası sadece 900 Euro. Şahsi kredilerim var. Bu söylediğimi kaç sanatçı dile getirir ama kabak benim başıma patladı." demişti.

Coşkun Sabah'ın yurt dışında okuttuğu kızı Roza Sabah ise instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Güzelliğinin yanı sıra zarifliğiyle de dikkat çeken Roza Sabah, Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelmişti.

Roza Sabah, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla binlerce beğeni alıyor.

Roza'nın bütün paylaşımlarını İngilizce yapması ise dikkat çekiyor.



