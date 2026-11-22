Son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen oyuncu Melisa Döngel gittiği mekanda tatsız bir olaya karıştı.

Melisa Döngel İstanbul Bebek’teki eğlence mekanında bir grupla tartışma yaşadığı iddialarıyla gündeme geldi.

Alkolün etkisiyle büyüyen kavgada Döngel’in arkadaşları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı sırada, grubun mekandan ayrıldığı öne sürüldü. Çıkışta objektife yansıyan oyuncu sinirini ise muhabirlerden çıkardı.

Melisa Döngel "Kavga ettiniz içeride ama hakaretler savurdunuz az önce gördük" diyen muhabire çok kızdı.



Oyuncu "Ne saçma ya sen benim canım değil misin? Niye böyle bir saçmalık. Sen görmüyorsun, görüntülerle konuşalım. Terbiyesizlik yapma yani senin işin yalan uydurmak" diyerek sert çıktı.

Muhabir ise elinde görüntüler olduğunu ifade etti. Melisa Döngel'in tavrına sosyal medyada eleştiri yağdı.