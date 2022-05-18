Coşkun Sabah kimdir, aslen nereli? Coşkun Sabah kaç yaşında ve evli mi?

90'ların sevilen isimlerinden olan Coşkun Sabah'ın Beni Unutma-Aşığım Sana isimli albümü tüm zamanların en çok satan albümü ünvanını almıştır. Diyarbakır'da dünyaya gelen ismin, pek çok parçası ile büyük ilgi görmektedir. Annesinin adını verdiği Roza adında kızı bulunmaktadır. Peki Coşkun Sabah kimdir?

COŞKUN SABAH KİMDİR?

Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Roza iken, babasının adı Tekin'dir. Evli ve iki kız babası olan ismin çok sayıda hit olmuş bestesi bulunmaktadır. Sabah, 1980'li yılların sonu 1990'lı yılların başında büyük bir çıkış yakalamıştır ve TSM-Pop ve fantezi müzik arasında, kendisinin "Coşkun Sabah tarzı" olarak adlandırdığı bir tarzda müzik yapmıştır. Son senelerin önemli ud virtüözlerindendir.

1990 senesinde çıkan Beni Unutma-Aşığım Sana adlı albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümlerindendir. Altın çağlarını yaşadığı dönemlerde işletmeciliğini de kendisinin yaptığı mekânda çıkmaktaydı.

Aynı zamanda Gülben Ergen'in de aranjörlüğünü yapan Taşkın Sabah kardeşi, keman ve ud sanatçısı olan ve Avustralya'da yaşayan Bülent Sabah ise ağabeyidir. Ünlü sanatçı 1997 senesinde tasarladığı elektro ud ile sahne performansını daha da artırmıştır.

COŞKUN SABAH EVLİ Mİ?

199 yılında Ceyda Okay ile evlenen Coşkun Sabah, 2017 yılında Okay ile boşanmıştır.

