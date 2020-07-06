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Coşkun Sabah: Twitter bataklıktır, çamurluktur

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 11:55 | Son Güncelleme

Coşkun Sabah geçtiğimiz gün İzmir'de sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, pandemiye rağmen kendisini yalnız bırakmayan ve mekanı tamamen dolduran hayranlarına müzik ziyafeti sundu. Sabah, sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sabah, Ozan Güven ile ilgili soruya da "Şiddet savaşta, harpte olur. Bir kadına asla yumruk atılmaz, el kaldırılmaz" dedi.

Coşkun Sabah: Twitter bataklıktır, çamurluktur

Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah, İzmir’de verdiği konser sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rahmetli Kayahan, Selami Şahin ve kendisinin üç sacayağı olduğunu vurgulayan ve “Kayahan ustanın vefatının ardından Selami ile ben kaldım. Bize iyi bakın” diyen Sabah müzik tarzı hakkında da konuştu. Kendi tarzının Türk Müziği’nde ana yol olduğunu söyleyen Sabah, “Pop müzik ve diğerleri tali yoldur, yan yoldur” şeklinde popçuları kızdıracak bir yorumda bulundu.

TWİTTER İSYANI

Son dönemde yaptığı açıklamaların ardından sosyal medyada da birkaç gün önce ağır eleştirilere maruz kalarak, “Twitter bataklıktır, çamurluktur” şeklinde açıklama yapan Coşkun Sabah, bu durumun son bulması gerektiğini söyledi. Sabah, “Twitter'da güzel olan kötüleniyor, çirkin pespaye olan iyi gösteriliyor. Twitter'da bir şeyler var. Bir azınlık var beni bilmiyorlar bana saldırıyorlar. Benim sanatçılığımı sorguluyorlar. Türkiye'de Coşkun Sabah sanatçı değilse sanatçı kim söyleyin bana. Albümü en çok satan sanatçılar arasındayım.” dedi.

'BİR KADINA ASLA EL KALDIRILMAZ'

Son günlerde gündeme oturan Ozan Güven'in sevgilisine şiddet uyguladığı iddialarına da değinen Sabah, “Kadına şiddet de, şiddetin her türü de çok kötü. Şiddete şiddetle karşıyım. Şiddet savaşta, harpte olur. Bir kadına asla yumruk atılmaz, el kaldırılmaz. Sebebi ne olursa olsun” dedi.


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