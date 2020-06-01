YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Coşkun, “Yapılan her şey halkımızın ve bizim için”

Coşkun, “Yapılan her şey halkımızın ve bizim için”

ZONGULDAK HABERLERİ  | 01.06.2020 14:54 | Son Güncelleme

Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, 1 Haziran’da başlayan normalleşme ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Türkiye’de 10 Mart’ta başlayan korona virüs pandeminde 1 Haziran tarihinde normalleşme başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Coşkun, “Yapılan her şey halkımızın ve bizim için”

Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, 1 Haziran’da başlayan normalleşme ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Zonguldak Esnaf Odaları Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, Türkiye’de 10 Mart’ta başlayan korona virüs pandeminde 1 Haziran tarihinde normalleşme başlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özellikle 65 yaş üzeri esnafların bugün itibariyle işlerinin başında olduğunu ifade ederek “Bu alınan kararların hepsi bizlerin sağlığı için. Özellikle 65 yaş üzeri iş yeri sahibi olan arkadaşlarımız da ilgili çok yoğun bir talep vardı geçen hafta içinde genel başkanımızla telekonferans iller bazında 81 Birlik 13 federasyon başkanı ile bir konferans yaptık. Herkes sıkıntı problemlerini anlattı en çok da 65 yaş üzeri arkadaşlar da sıkıntı olduğunu ile getirdik. Sağ olsun o da 65 yaş üzeri vatandaşların 81 ilin tüm sıkıntılar problemlerini cumhurbaşkanımız da görüştüler ve cumhurbaşkanımız en son ki normalleşmeye dönemindeki açtığı paketin içinde 65 yaş üzeri grubumuz vardı. Kahvecilerimiz vardı lokantalarımız vardı çay ocaklarımız vardı açılmayan birkaç tane iş yeri var. Okullarımız açılmadı, kantinlerimiz var, servis araçlarımız var, internet kafede oyun salonlarımız var tabii önümüzdeki dönemde bunlarda açılacak. Özellikle 65 yaş üzeri iş yeri sahibi olan arkadaşlarımızla ilgili yasak kalkması o arkadaşlarımızın da işyerlerinin açıp işlerinin başında olması bizim açımızdan sevindirici emeği geçen katkısı olan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Aşkın ilk fotoğrafı! Aşkın ilk fotoğrafı!
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Şifa dağıtan tesis hizmete girdi

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

Yavru kirpiler, koruma altına alındı

O oğlak büyüdü

O oğlak büyüdü

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

Milli park ziyaretçilerine kavuştu

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

İtfaiye Müdürü Doğan: “Anız yakarak çölleştiriyoruz”

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Karakaya Mezarlığında yeni düzenleme çalışması yapılıyor

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Haziran Pazartesi

İmsak
03:17
Sabah
05:15
Öğle
12:56
İkindi
16:55
Akşam
20:27
Yatsı
22:16

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 1 Haziran Pazartesi

Aslıyıldız Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bahçede yakılan otlar ifaiyeyi harekete geçirdi

Bahçede yakılan otlar ifaiyeyi harekete geçirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak’ta 3 kattan düşen çocuk hastaneye kaldırıldı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

CHP Alaplı'da 1974'lü yılları anımsattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.