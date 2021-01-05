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Costa'dan Türk takımlarına kötü haber

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 05.01.2021 10:19 | Son Güncelleme

Bonservisi elinde bulunan ve adı Türk kulüpleriyle anılan Diego Costa, bir kez daha Premier Lig hayalini kuruyor.

Costa'dan Türk takımlarına kötü haber

aGeçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'den ayrılan Diego Costa'nın yeni durağı merak konusu oldu. Adı birçok takımla anılan tecrübeli futbolcu yeniden Premier Lig'de forma giymek istiyor.

SkySports'un haberine göre, Brezilya asıllı İspanyol santrfor Türkiye ve Brezilya'dan gelen transfer tekliflerini kabul etmedi. İngiliz basını Wolverhampton'ın Costa ile ilgilendiğini yazarken tecrübeli golcü gelecek teklifleri beklemeye çekildi.

Daha önce Premier Lig'de Chelsea forması giyen Diego Costa, 120 maçta 59 kaydetti.

Kişisel sebeplerden dolayı Atletico'dan ayrılan 32 yaşındaki Costa, ilk olarak Aralık 2006'da imza attığı İspanyol ekibinde 2010-2014 yıllarında forma giymiş ve 2018'de tekrar takıma dönmüştü.

Madrid ekibinde 215 maça çıkan ve 83 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, birer lig, Kral Kupası ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşamıştı.

(NTV Spor)

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