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Çotanak Stadı 15 gün içerisinde çimlendirilecek

GİRESUN HABERLERİ  | 29.05.2020 23:40 | Son Güncelleme

Çotanak Stadı 15 gün içerisinde çimlendirilecek

GİRESUN (AA) - Giresun'un Aksu Mahallesi'nde inşa edilen ve 22 bin 28 koltuk yer alan Çotanak Stadı'nda, sahaya çim serim işleminin 15 gün içerisinde başlayacağı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın, Çotanak Stadı'nda incelemelerde bulunarak firma yetkililerinden yüzde 95'i tamamlanan inşaatla ilgili bilgiler aldığı belirtildi.

Çatısı, cephe giydirmesi, koltuk montajı, çim saha altyapısı gibi önemli aşamaları tamamlanan stadyumun ince işçilikleri ve çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği aktarılan açıklamada, "Çotanak Stadı'nda 15 gün içerisinde hibrit çim serimine başlanılacak. Spor kompleksinde ayrıca bin 200 kişilik olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti, antrenman sahası ve stat içerisinde voleybol, basketbol sahası da yer alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kompleks içerisindeki elektrik ve mekanik sistemlerin test aşamasında olduğu kaydedilerek, testlerin tamamlanmasıyla yaklaşık 2 ay sonra havuzun devreye alınmasının planlandığı vurgulandı.

Vali Sarıfakıoğulları'na incelemelerde Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Bulut'un da eşlik ettiği ifade edildi.

Stadyumun tribün kapasitesini, 84 protokol, bin 413 VIP ve loca, 75 engelli, 76 basın ve 20 bin 380 standart seyirci koltuğu oluşturuyor.

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