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Courtois rekor kırdı, Belçika lider olarak bir üst tura çıktı!

Belçika, Yeni Zelanda'yı 5-1 mağlup ederek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turuna grup lideri olarak yükseldi. Trossard'ın iki golle yıldızlaştığı gecede Courtois ise Belçika formasıyla Dünya Kupası tarihinde en fazla maça çıkan futbolcu unvanını elde etti.

Courtois rekor kırdı, Belçika lider olarak bir üst tura çıktı!
Cevdet Berker İşleyen

Belçika, 2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'ndaki son sınavında Yeni Zelanda'yı farklı mağlup ederek adını son 32 turuna yazdırdı. Vancouver'daki BC Place Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 5-1 kazanan Belçika, Mısır ile aynı puanda yer almasına rağmen üstün averaj sayesinde grubu zirvede tamamladı.

TROSSARD İLK YARIDA SAHNEYE ÇIKTI

Karşılaşmaya kontrollü başlayan Belçika, aradığı golü ilk yarının son bölümünde buldu. Dakikalar 28'i gösterirken Leandro Trossard fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. Bu golün ardından üstünlüğünü koruyan Belçika, soyunma odasına 1-0'lık avantajla girdi.

Courtois rekor kırdı, Belçika lider olarak bir üst tura çıktı! 1

İKİNCİ DEVREDE GOL ŞOV YAŞANDI

İkinci yarıya hızlı başlayan Belçika'da bir kez daha Leandro Trossard sahne aldı. Tecrübeli oyuncu, 50. dakikada disininken ikinci golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı. Baskısını sürdüren Belçika, 66. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle skoru 3-0 yaptı.

Yeni Zelanda, 84. dakikada Just'in golüyle farkı azaltarak umutlansa da bu sevinç kısa sürdü. Oyuna sonradan dahil olan Romelu Lukaku, 86. dakikada ilk topla buluşmasında ağları sarsarak farkı yeniden üçe çıkardı. Uzatma dakikalarında Alexis Saelemaekers'in golü ise maçın skorunu belirledi: 5-1.

AVERAJLA LİDERLİK

Bu galibiyetle puanını 5'e yükselten Belçika, G Grubu'nda Mısır ile puanları eşitledi. Ancak gol averajındaki üstünlüğü sayesinde liderliği elde eden Belçika, son 32 turuna yükselmeyi başardı. Yeni Zelanda ise topladığı 1 puanla grubun son sırasında kalarak turnuvaya veda etti.

Courtois rekor kırdı, Belçika lider olarak bir üst tura çıktı! 2

COURTOIS BELÇİKA TARİHİNE GEÇTİ

Belçika adına gecenin bir diğer dikkat çeken gelişmesi ise Thibaut Courtois'dan geldi. Deneyimli kaleci, Yeni Zelanda karşılaşmasıyla birlikte Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla en fazla maça çıkan futbolcu unvanını elde etti. 34 yaşındaki file bekçisi, bu alanda Enzo Scifo'yu geride bırakarak ülke futbolunun rekorunu kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika dünya kupası milli takım
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