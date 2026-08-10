SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

Çorum FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, Cuma günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan futbolcular, Galatasaray maçından puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Çorum FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacağı maçla lige başlayacak. Çorum FK, yeni sezon ve Galatasaray maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Antrenman öncesinde Markus Karlsbakk, Fredy ve Gökhan Sazdağı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda futbolcular, Galatasaray maçı ve sezon hazırlıklarıyla ilgili konuştu.

MARKUS KARLSBAKK: "GALATASARAY ÇOK KUVVETLİ BİR TAKIM"

Çorum FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü 1

Basın toplantısında ilk olarak sorulara cevap veren takımın yeni oyuncularından Markus Karlsbakk, "Galatasaray çok kuvvetli bir takım. Bizim adımıza da ligde oynayacağımız en zorlu rakiplerden birisi. Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçlardan izledim. Çok önemli oyuncuları var, Premier Lig’de oynamış oyunculara sahipler. Biz de iyi bir takımız. Lig’de sürpriz yapacak takımlardan birisi olacağımıza inanıyorum" dedi.
Markus Karlsbakk, lige iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, Türkiye ligi oldukça güzel, iyi oyuncuların olduğu bir lig. Fiziksel kalitenin de üst seviyede olduğu bir lig. Bizim amacımız Galatasaray karşısında da iyi bir başlangıç yapabilmek" diye konuştu.

FREDY: "ÜMİT EDİYORUM Kİ SEZON SONUNDA BU ŞEHİRDEKİ HERKES MUTLU OLACAK"

Çorum FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü 2

Sezon hedefleriyle ilgili yöneltilen soruya cevap veren Fredy ise, "Sizlerin de bildiği gibi geçen sene çok mücadele ettik, çok savaştık. Takımımızı Süper Lig’e çıkartabilmek için zorlu bir sezondu. Her sene takımımızı büyütmek, geliştirmek istiyoruz. Başkanımız da takımımızın kalitesini arttırmak niyetinde. Takımımıza yeni oyuncular geliyor, genç ve deneyimli bir kadro kuruyoruz. Gelen oyuncuların kaliteli oyuncular olduğunu söylemek istiyorum. Yeni kurulan bir takımda bir zamana da ihtiyaç olacaktır. Bu zamanı en iyi şekilde geçirdikten sonra birlikteliği yüksek bir takım oluşturacağımızı düşünüyorum. Ümit ediyorum ki sezon sonunda bu şehirdeki herkes mutlu olacak" şeklinde konuştu.

GÖKHAN SAZDAĞI: "GALATASARAY MAÇININ ÜZERİNE DÜŞÜYORUZ

Galatasaray maçı hazırlıklarıyla ilgili soruyu cevaplayan Gökhan Sazdağı da, "Her maçın hikayesi, her takımın oynayışı farklı. Galatasaray bu ülkenin en büyük kulüplerinden birisi, son dört yılın şampiyonu. Analizlerimizi yapıyoruz. İlk maçımız olduğu için özellikle Galatasaray maçının üzerine düşüyoruz. Sadece sezona değil, ilk maçımıza da hazırlanıyoruz. Zor bir maç olacağı belli. Hazırlık maçlarını da izledik. ‘Galatasaray hazır değil, transfer yapmadı’ gibi konuşmalara bakmadan bu iyi hazırlanıp oraya iddialı gideceğiz. Bu ligde hedefsiz bir takım değil. Arkasından içeride bir maç, seyircisiz olacak, bu bir dezavantaj olacak. İlk maç çok önemli. Galatasaray ne kadar hazır olmasa da son şampiyon. Kadrolarını da çoğunlukla koruyorlar. Biz de buna göre hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
G.Saray'da Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu!G.Saray'da Halil Dervişoğlu'nun yeni adresi belli oldu!
Fenerbahçe'de Lukaku sevinci! "Transfer an meselesi"Fenerbahçe'de Lukaku sevinci! "Transfer an meselesi"
Anahtar Kelimeler:
Çorum galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

"Terörsüz Türkiye"de tarihi gün

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Çete liderinin annesi için çelenk yağdı! Lakaplar dikkat çekti

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Sörloth adım adım Süper Lig devine! İmza için her şey hazır: Tek bir şart var...

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Müge Anlı Nazmiye evlendi! Sosyal medyada konuşuldu

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Maaşlar artacak: Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar!

Geri dönünce akın ettiler! Saatlerce deniyorlar: Çıkarmak kesinlikle yasak

Geri dönünce akın ettiler! Saatlerce deniyorlar: Çıkarmak kesinlikle yasak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.