Çorum FK, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çorum FK, 14 Ağustos Cuma günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacağı maçla lige başlayacak. Çorum FK, yeni sezon ve Galatasaray maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Antrenman öncesinde Markus Karlsbakk, Fredy ve Gökhan Sazdağı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıda futbolcular, Galatasaray maçı ve sezon hazırlıklarıyla ilgili konuştu.

MARKUS KARLSBAKK: "GALATASARAY ÇOK KUVVETLİ BİR TAKIM"

Basın toplantısında ilk olarak sorulara cevap veren takımın yeni oyuncularından Markus Karlsbakk, "Galatasaray çok kuvvetli bir takım. Bizim adımıza da ligde oynayacağımız en zorlu rakiplerden birisi. Galatasaray’ı Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı maçlardan izledim. Çok önemli oyuncuları var, Premier Lig’de oynamış oyunculara sahipler. Biz de iyi bir takımız. Lig’de sürpriz yapacak takımlardan birisi olacağımıza inanıyorum" dedi.

Markus Karlsbakk, lige iyi bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini söyleyerek, Türkiye ligi oldukça güzel, iyi oyuncuların olduğu bir lig. Fiziksel kalitenin de üst seviyede olduğu bir lig. Bizim amacımız Galatasaray karşısında da iyi bir başlangıç yapabilmek" diye konuştu.

FREDY: "ÜMİT EDİYORUM Kİ SEZON SONUNDA BU ŞEHİRDEKİ HERKES MUTLU OLACAK"

Sezon hedefleriyle ilgili yöneltilen soruya cevap veren Fredy ise, "Sizlerin de bildiği gibi geçen sene çok mücadele ettik, çok savaştık. Takımımızı Süper Lig’e çıkartabilmek için zorlu bir sezondu. Her sene takımımızı büyütmek, geliştirmek istiyoruz. Başkanımız da takımımızın kalitesini arttırmak niyetinde. Takımımıza yeni oyuncular geliyor, genç ve deneyimli bir kadro kuruyoruz. Gelen oyuncuların kaliteli oyuncular olduğunu söylemek istiyorum. Yeni kurulan bir takımda bir zamana da ihtiyaç olacaktır. Bu zamanı en iyi şekilde geçirdikten sonra birlikteliği yüksek bir takım oluşturacağımızı düşünüyorum. Ümit ediyorum ki sezon sonunda bu şehirdeki herkes mutlu olacak" şeklinde konuştu.

GÖKHAN SAZDAĞI: "GALATASARAY MAÇININ ÜZERİNE DÜŞÜYORUZ

Galatasaray maçı hazırlıklarıyla ilgili soruyu cevaplayan Gökhan Sazdağı da, "Her maçın hikayesi, her takımın oynayışı farklı. Galatasaray bu ülkenin en büyük kulüplerinden birisi, son dört yılın şampiyonu. Analizlerimizi yapıyoruz. İlk maçımız olduğu için özellikle Galatasaray maçının üzerine düşüyoruz. Sadece sezona değil, ilk maçımıza da hazırlanıyoruz. Zor bir maç olacağı belli. Hazırlık maçlarını da izledik. ‘Galatasaray hazır değil, transfer yapmadı’ gibi konuşmalara bakmadan bu iyi hazırlanıp oraya iddialı gideceğiz. Bu ligde hedefsiz bir takım değil. Arkasından içeride bir maç, seyircisiz olacak, bu bir dezavantaj olacak. İlk maç çok önemli. Galatasaray ne kadar hazır olmasa da son şampiyon. Kadrolarını da çoğunlukla koruyorlar. Biz de buna göre hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır