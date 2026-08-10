İsmail Kartal: "Buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik"

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Graz Liebenau Stadı’nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BURAYA SKORU KORUMAYA DEĞİL, KENDİ OYUNUMUZU OYNAYARAK TURU GEÇMEYE GELDİK"

İlk olarak karşılaşmayı değerlendiren İsmail Kartal, "İlk maç bize avantaj sağladı ama turu getirmedi. Biz rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmeye geldik. Bizim için yarın tek bir amaç var; Sturm Graz maçı ve buradan turu geçerek İstanbul’a dönmek. İstanbul’da oynadığımız futbolun bize bir avantaj getirdiğinin de farkındayız ama daha turu geçmedik. Sturm Graz kendi evinde güçlü oyunu olan, çok baskılı oynayan bir takım. Bunun için hazırlıklarımızı tamamladık. Tek bir amacımız var; turu geçerek İstanbul’a dönmek istiyoruz" dedi.

"OOSTERWOLDE’NİN YERİNİ DOLDURACAK OYUNCUMUZ OLDUĞU İÇİN HERHANGİ BİR PROBLEM YAŞAYACAĞIMIZI SANMIYORUM"

Jayden Oosterwolde’nin sakatlığıyla ilgili soruya İsmail Kartal, "Transfer komitemiz titizlikle kendi alanında transfer sürecini güzel bir şekilde yürütüyor. Biz sahaya odaklıyız. Saha içinde kalıyoruz. Oosterwolde’nin istemediğimiz bir sakatlığı oldu. Onun yerini dolduracak oyuncularımız da var. Tüm oyuncularımız değerli, hepsine çok güveniyoruz. Onun yerini dolduracak oyuncumuz olduğu için herhangi bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum" yanıtını verdi.

"MAÇ MAÇ DÜŞÜNÜYORUZ, RAKİBE GÖRE DÜŞÜNÜYORUZ"

Rakibe göre çalıştıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Takımımızdaki bütün oyuncular değerli. Hepsi çok kaliteli oyuncular. Hepsinin özellikleri farklı. Biz de özellikleri farklı olan oyuncuları maç maç rakibe göre kullanmak istiyoruz. Tüm planlarımızı bu yönde yapıyoruz. Bu atılan goller antrenmanlarda çalışılmış gollerdir. Biz bunları oyuncularımızla çalışıyoruz. Tabii ki orada kalite devreye giriyor, kalite farkı ortaya çıkıyor ama siz bunlara çalışırsanız kalite ortaya çıkar. İki orta sahamız var; Guendouzi, Kante. Onlar merkezi iyi bir şekilde tutuyorlar, iyi bir şekilde koruyorlar. Ön tarafta da Asensio, Talisca, Greenwood, Kerem gibi usta oyuncuların da yakaladığı pozisyonları gole çevirmeleri bizim için avantaj. İlk maçta iki pozisyonu gole çevirebildik ama en az birkaç gol daha atabilirdik. Maç maç düşünüyoruz, rakibe göre düşünüyoruz. Bu şekilde sezon sonuna kadar devam edecek" dedi.

"TÜM OYUNCULARIM ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAKTIR"

Karşılaşmada tribün baskısına hazır olduklarını belirten Kartal, "Yarınki maçta nelerle karşılaşacağımızı biliyoruz. Takım olarak hep birlikte bunun bilincineyiz. Tüm çalışmalarımızı yaptık, bitirdik. Takımımız bu tip baskılara alışık. Üst düzey oyuncularımız var. Yarın tüm oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapacaktır" açıklamasında bulundu.

"TAKIM SAVUNMASI ÖNDEN BAŞLAR"

Takımın savunma performansıyla ilgili soruyu İsmail Kartal, "Ake dünyanın en büyük kulüplerinde oynadı. Çok büyük başarıları var. Son Dünya Şampiyonası’nda da Hollanda Millî Takımında görev aldı. Çok profesyonel bir oyuncu, çok kaliteli bir insan. Takım kaptanı Milan Skriniar’la da çok iyi bir ikili oldular. Çok uyumlu bir şekilde maçları oynayabiliyoruz. Topu geriden oyuna daha iyi sokuyoruz. Birbirleriyle ve hem önlerindeki hem de yanlarındaki oyuncularla sürekli iletişim halindeler çok tecrübeli oyuncular oldukları için. Çok iyi bir iletişim içerisinde maçlara çıkıyoruz ve tamamlıyoruz. Takım savunması önden başlar. Ön taraftaki oyuncularımızın kompakt duruşlarıyla takım savunmasını iyi yaptıkları için arkadan da yönlendirmelerle şu anda işler iyi gidiyor. Daha yolumuz var. Daha iyi olabileceğimiz mesafemiz var. Bunu da gerçekleştireceğimizi düşünüyorum" diye yanıtladı.

"FENERBAHÇE İÇİN EN DOĞRUSU NEYSE O DOĞRULTUDA KARARLAR ALACAĞIZ"

Son olarak takım planlamasıyla ilgili konuşan Kartal, "Çalışmalarımız devam ediyor hem saha içinde hem saha dışında. Fenerbahçe için en doğrusu neyse o doğrultuda kararlar alacağız. Yeri ve zamanı gelince bunu da açıklarız" şeklinde sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır