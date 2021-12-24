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Covid-19'a yakalanan Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz'den üzen açıklama

24.12.2021 19:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinin Ceylin’i Pınar Deniz, Covid-19'a yakalandı. Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde rol alan sevgilisi Yiğit Kirazcı da Covid-19'a yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pınar Deniz, "Ben iyiyim ama hastane doluydu" diyerek salgının hızla yayıldığını duyurdu.

Covid-19'a yakalanan Yargı’nın Ceylin’i Pınar Deniz'den üzen açıklama

Kısa sürede fenomen olan hem reyting hem de sosyal medyada zirvede olan Yargı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı.

Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisi bu hafta ekrana gelmeyecek.

"SAĞLIK ARASI VERİYORUZ"

Kanal D'nin yaptığı açıklamada, "Sevgili izleyicilerimiz, her pazar akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen dizimiz Yargı'nın yayınına kısa bir sağlık arası veriyoruz. Hikayemiz 9 Ocak Pazar akşamı kaldığı yerden devam edecek" ifadelerini kullandı.

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"BEN İYİYİM AMA HASTANELER DOLUYDU!"

Covid-19'a yakalanan Pınar Deniz, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Deniz, "Ben iyiyim. Ama hastaneler doluydu! Vakalar artmış. Kendimizin ve başkalarının sağlığı için tedbirli olmamız gerekiyor. Sağlıklı, korkusuzca yaşayacağımız günlerde buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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TEKLİF ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Yargı dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle şöhretini ikiye katlayan güzel oyuncu Pınar Deniz'in uluslararası bir dijital platformdan teklif aldığı iddia edildi.

Pnar Deniz'in söz konusu teklifi kabul etmesi halinde, fenomen dizinin sezon sonunda ekrana veda etmek zorunda kalacağı belirtildi.

"AYRILMAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuşan Pınar Deniz, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "İçinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğum Yargı dizisinden ayrılmam söz konusu değildir. Sizlerin sevgisi büyüdükçe, biz hikayemizi anlatmaya devam edeceğiz."

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Pınar Deniz
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