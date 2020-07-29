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Covid-19 gölgesinde Kurban Bayramı hazırlığı

MALATYA HABERLERİ  | 29.07.2020 17:20 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala Malatya’da da çarşı-Pazar hareketlendi.

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala Malatya’da da çarşı-Pazar hareketlendi. Özellikle kurban kesimleri için bıçakçılarda işler geçen bayramlara göre olmasa da artarken, şeker ve tatlılara da ilgi artıyor.
31 Temmuz Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi Malatya’da da Covid-19 gölgesinde bayram alışverişleri sürüyor. Kurban kesecek vatandaşlar, bıçaklarını biletmeye götürürken, şeker ve tatlı alışverişlerinde de hareketlilik başladı.
Bakırcılar Çarşısında yer alan bıçakçılarda bayrama kısa süre kala hareketlilik artmaya başlarken, esnaf diğer bayramlara göre bu bayram öncesinin daha durgun geçtiğini söyledi. Bıçakları 5’, satırları ise 8 TL’ye bileyen bıçakçı esnafı, Arefe günü hareketliğin artacağı görüşünde.
Ramazan Bayramı’nda Covid-19 nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağında bayram ziyaretlerinin olmaması kuşkusuz şeker ve tatlıcı esnafını olumsuz etkilemişti. Ancak Kurban Bayramı’nda kısıtlama olmayacak olması nedeniyle şeker ve tatlı satışlarının da artması bekleniyor.

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