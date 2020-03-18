Covid-19 testleri yarından itibaren Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılmaya başlanacak

Covid-19 hastalığı tanısı için yapılan testler; Sağlık Bakanlığı’nın talimatıyla 19 Mart tarihinden itibaren referans hastane olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılmaya başlanacağı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre Kayseri Şehir Hastanesi’nde yer alan 7 kişinin 3’ünde solunum sıkıntısı olmakla birlikte 29 kişi, Devlet Hastanesinde 13 kişi ve Erciyes Ünv. Tıp Fakültesinde 7 kişi olmak üzere 49 hastanın yakın takibi yapıldığı öğrenildi. Ayrıca ilk muayenesi havalimanında gerçekleşen 252 umre yolcusunun Hunat Hatun Kız yurduna yerleştirildiği, semptomları olan 7 kişinin gözlem altına alındığı kaydedildi. Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birimi tarafından ilgili ekiplerin 7/24 hizmet esasına göre çalışmaya geçtiği, havalimanlarındaki yolcu kontrolleri, alınan örneklerin nakilleri ve koordinasyon hizmetleri kesintisiz olarak yapıldığı belirtildi. Ayrıca 0538-931-45-66 numaralı hat Corona danışma hattı olarak hizmete başladığı da ifade edildi.

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli’nin yoğun uğraşları sonucu Covid-19 hastalığı tanısı için yapılan testlerin Sağlık Bakanlığı talimatıyla 19 Mart tarihinden itibaren referans hastane olan Kayseri Şehir Hastanesinde yapılmaya başlanacağı bildirilirken, kentte bulunan Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi hizmetleri acil tedavi dışında hasta kabulüne kapatıldığı aktarıldı.

Öte yandan kentte hizmet vermekte olan Sağlıklı Hayat Merkezleri geçici olarak kapatıldığı, çalışan personel ihtiyaçlar doğrultusunda diğer birimlere kaydırıldığı da belirtildi.

