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Covid-19’dan yaşamını yitiren belediye başkan yardımcısı toprağa verildi

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 08.11.2020 18:28 | Son Güncelleme

Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, korona virüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, korona virüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Özgür’ün cenazesi Lüleburgaz Belediyesi’nde törenin ardından korona virüs önlemleri eşliğinde toprağa verildi.
Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Erol Özgür, bir süredir korona virüse karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda yakınında korona virüs çıkması sonrası karantina altına alınan Özgür, durumu kötüleşince Kırklareli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Burada bir süredir tedavi gören Özgür, bugün sabah saatlerinde yaşam savaşını kaybetti.
Belediyede tören düzenlendi
Özgür’ün ölümü tüm sevenlerini yasa boğarken, cenazesi mesai arkadaşlarıyla birlikte omuz omuza çalıştığı Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası’na son kez getirildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında cenazesi cenaze aracından çıkarılmayan Özgür için Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli konuşma yaptı. Yol arkadaşını kaybetmenin derin üzüntüsünü duyan Başkan Gerenli, gözyaşlarını tutamazken, Özgür’ü hiçbir zaman unutmayacaklarını söyledi.
Son yolculuğuna uğurlandı
Özgür son olarak cenaze namazı için Sokullu Mehmet Paşa Camii’ne getirildi. Burada korona virüs önlemleri eşliğinde özel kıyafetli kişilerce Türk Bayrağı’na sarılı naaşı musalla taşına getirilen Özgür için cenaze namazı kılındı. Özgür’ün cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından Yeni Mezarlık’ta gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Akşam
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Luleburgaz
Sibel Ece Eczanesi
Luleburgaz
Deniz Eczanesi
Buyukkaristiran
Barış Eczanesi
Babaeski
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Alpullu
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