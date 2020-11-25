Covid-19’un ekonomi üzerindeki uzun dönemli etkileri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oytun Meçik, Covid-19’un ekonomi üzerinde uzun dönemli etkilerinin söz konusu olabileceğini söyledi.

Pandemi nedeniyle alınan önlemlerin toplumun ekonomik koşulları üzerinde etkili olduğunu belirten Doç. Dr. Meçik, ilk dönemde bu etkiler hakkında toplumun daha iyimser olduğunu, ancak sürenin uzaması ve özellikle sonbaharda artan vaka sayısı ile yeniden sıkılaştırılan önlemlerin beklentileri olumsuz etkilediğini söyledi. Meçik, "Covid-19 sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada benzer biçimde ekonomik sorunlara yol açtı ve açmaya devam ediyor. Bu süreçte ekonominin bütün kanalları etki altında kaldığı için hanehalkının tüketim davranışı da firmaların yatırım kararları da önemli ölçüde değişim gösteriyor. Kuşkusuz bir ekonomide bütün bunlar birbiriyle bağlantılı değişkenler. Eğer hanehalkı kesimi, olağan tüketim anlayışının dışına çıkar ve tümüyle farklı bir tüketim kalıbına geçiş yaparsa, makroekonomik düzeyde bunun firmalar ve firmaların istihdam kararları üzerinde önemli değişmeler olur. Böylece göreli olarak yüksek düzeyde olan işsizliğin, özellikle kısa vadede çok daha yükselmesi gündeme gelir" dedi.