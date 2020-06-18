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Covid-19’un etkisi araştırıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.06.2020 10:58 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Covid-19 Etki Araştırması gerçekleştirildi.Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk defa pandemi sürecinin personel üzerindeki etkisini araştırmak için “Covid-19 Etki Araştırması” gerçekleştirildi.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Covid-19 Etki Araştırması gerçekleştirildi.
Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Türkiye’de ilk defa pandemi sürecinin personel üzerindeki etkisini araştırmak için “Covid-19 Etki Araştırması” gerçekleştirildi. Korona sürecinde görev yapan 386 kurum personeli ile yapılan görüşmede, çeşitli başlıklarda istatistikler çıkartıldı.
Kurum personelleri kuruluşlarda çalışanların sosyal mesafeye uyma dağılımına incelendiğinde yüzde 74,6 ile sosyal mesafeye uyulduğunu belirtirken, kamu kuruluşları arasındaki işbirliğinin yüzde 76,9 oranında olduğu yönünde görüş belirtti.
Çalışanların yüzde 82,6 oranında esnek çalışmanın personel üzerindeki etkisinin olduğu, personelin Covid-19 virüsü hakkında yüzde 73,8’inin bilgisinin olduğu ortaya çıktı.
Araştırmada Covid-19 salgının personel üzerinde yüzde 37,8 kısmen, yüzde 34,7 etki yapmadığı, yüzde 27,5 etki korona fobi etkisinin olduğu ifade edildi.
Personelin Covid-19 salgını ile ilgili haberleri ve gelişmeleri internet üzerinden yüzde 57,8 her zaman, yüzde 36,6 ara sıra takip ettiğini, yüzde 5,7 hiç bir zaman takip etmediği oranları çıktı.
Araştırmada salgının personelin uyku düzeni, beslenme, sosyal ilişki, yaşam alışkanlıkları, psikolojik, ekonomik, etkileri araştırıldı.
Araştırma ile ilgili açıklamada bulunan Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Korona virüs (Covid-19) tüm dünyada olduğu gibi Ülkemiz ve İlimizde de menfi etkisini göstermiştir. İl Müdürlüğü olarak 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız başta olmak üzere Vefa Sosyal Destek Çalışmaları, Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri ve Vatandaşımıza Psikososyal Destek Hizmetleri ile vatandaşlarımız için birçok alanda personelimizle gecemizi gündüzümüze katarak özverili çalışmalar gerçekleştirdik. Yaptığımız etki ve değerlendirme araştırmasıyla, personellerimizin görev dağılımı, personellerimizin kronik hastalık durumu, kurumumuzun aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı, kuruluşlarımızdaki çalışan personellerimizin sosyal mesafeye uyma dağılımları gibi bir çok başlıkta Covid-19 pandemi sürecinin personelin çalışma hayatına etkileri ve salgınla ilgili endişeleri ile salgından etkilenme düzeyleri ve alınan bireysel önlemler ölçümlenmiştir. İl Müdürlüğü olarak yaptığımız bilimsel çalışmalar hizmet verdiğimiz vatandaşlarımızın ve personellerimizin psiko-sosyal durumunu yeni normale karşı diri tutmayı amaçlamaktadır” ifadelerini kullandı.

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