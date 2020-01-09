YURTHABER
  4. Çözüm Masası 2019’da yüzde 97 başarı oranı yakaladı

Çözüm Masası 2019’da yüzde 97 başarı oranı yakaladı

SAKARYA HABERLERİ  | 09.01.2020 15:38 | Son Güncelleme

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası 2019 yılına ait istatistikleri kamuoyuna açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası 2019 yılına ait istatistikleri kamuoyuna açıkladı. Çözüm Masası 2019 yılında yaklaşık 20 bini aşkın istek ve şikayeti çözüme ulaştırıp 130 bin çağrıya cevap verirken başarı ortalamasında ise yüzde 97’lik bir oran yakaladı.
Sakarya Çözüm Masası birimi 2019 yılında yaklaşık 20 bini aşkın istek ve şikayeti çözüme ulaştırıp, 130 bin çağrıya cevap verdi. İlgili birimlere ulaştırılan taleplerin değerlendirilerek vatandaşlara çözümün iletildiği süreçlerdeki başarı ortalamasında ise yüzde 97’lik bir oran yakaladı. 2019 yılı istatistiklerine dair açıklama yapan Çözüm Masası Birimi, “Vatandaş ile belediye arasında bir köprü vazifesi gören Çözüm Masası Birimimiz geride bıraktığımız yıl yaklaşık 20 bini aşkın istek ve şikâyeti çözüme ulaştırdı. 130 bin çağrıyı cevaplayan birimimiz ilgili birimlere ulaştırılan taleplerin değerlendirilerek vatandaşlara çözümün iletildiği süreçlerdeki başarı ortalamasında ise yüzde 97’lik bir oran yakaladı. Vatandaşlara sorunlarının çözümünde de yol göstericilik yapan birimimiz, 7 gün 24 saat Sakaryalılar için görev başında olmaya 2020 yılında da devam edecektir” denildi.
Açıklamanın devamında ise, “Vatandaşlarımızın istek, şikayet ve görüşlerini değerlendirip ilgili birimlere aktarıp, iş takibi yaparak birimlerden gelen cevapları vatandaşlara en hızlı şekilde iletmenin yanı sıra vatandaşlarımıza ve şehir dışından gelen misafirlerimize şehrimizi tanıtıcı programlar düzenlemeye devam ederek yıl boyunca özel gün ve haftalarda sosyal sorumluluk projelerine imza attık. Bu kapsamda Kadınlar Gününde ‘Haydi Kadınlar Sinemaya’ etkinliği, 23 Nisan Çocuk Bayramında boyama kitabı hediyesi, ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında bez çanta dağıtımı, Kütüphane Haftasında hediye kitap dağıtımı gibi etkinlikler gerçekleştirdik. ‘Şehri Hissetmek Tanımakla Başlar’ sloganıyla vatandaşlara ve şehir dışından gelen misafirlere hizmet tanıtım gezileri düzenleyen Çözüm Masası Birimimiz, SAGİF fuar alanı ve Karavan Kamp gibi organizasyonlarda ise stant kurarak şehri tanıtıcı etkinlikler düzenledik. 24 Kasım Öğretmenler gününde ise şehir merkezine uzak mesafede olan okullarda görev yapan öğretmenleri ziyaret ettik. 2020 yılında da sosyal sorumluluk projeleriyle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERArtık bambaşka biri oldu!Artık bambaşka biri oldu!
Vatandaşlar vergilerini kolay ödesin diye ilçelere tahsilat aracı gönderilecekVatandaşlar vergilerini kolay ödesin diye ilçelere tahsilat aracı gönderilecek
Başkan Yüce, Patronlar Platformu Toplantısına katıldıBaşkan Yüce, Patronlar Platformu Toplantısına katıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Büyükçekmece’de farkındalık oluşturan buluşma

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Sakarya Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:45
Sabah
08:15
Öğle
13:10
İkindi
15:33
Akşam
17:55
Yatsı
19:20

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Erdem Eczanesi
Yenikent
İnanç Eczanesi
Merkez
Kırayoğlu Eczanesi
Merkez
Yavuz Eczanesi
Merkez
Kutay İnce Eczanesi
Akyazi
Başar Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

Başkan Yüce, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezini ziyaret etti

Başkan Yüce, Süt54’ün açılışını gerçekleştirdi

Başkan Yüce, Süt54’ün açılışını gerçekleştirdi

Başkan Yüce: “Yazlık Caddesi’nin tamamı duble olacak”

Başkan Yüce: “Yazlık Caddesi’nin tamamı duble olacak”

Başkan Işıksu Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Başkan Işıksu Mahalle ziyaretlerini sürdürüyor

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.