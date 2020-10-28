Çözümü çok basit! Balın şekerlenmemesi için bu adımı uygulayın

Bal ve reçellerin maliyeti yüksektir. Binbir emekle hazırlanan bu iki kahvaltılık ürünü ise doğru bir şekilde muhafaza etmek oldukça önemlidir. Aksi halde şekerlenerek o enfes lezzetini kaybedebilirler.

ŞEKERLENEN BAL NASIL KURTARILIR?

Bir kabı içine sıcak su doldurun. İçine reçel ya da bal kavanozunu oturtun. Kabın ateşe dayanıklı olması lazım çünkü bir süre ateşte kaynatacağız. Kısık ateşte kabı kısa süre kaynatın. Şekerlenen kavanoz hızlı bir şekilde ilk günkü haline dönecektir.

BAL VE REÇELİ ŞEKERLENMEDEN SAKLAMANIN YOLLARI

Reçeli ve balı muhakkak cam kavanozda saklayın.

Hazırladığınız reçeli pişirdikten sonra kavanoza aktarın ve oda sıcaklığına gelmesini beklemelisiniz. Oda sıcaklığına geldikten sonra kavanozun ağzını sıkıcı kapatın.

Reçel, bal veya pekmezi aşırı soğuk yerlerde saklamayın. Böyle soğuk yerler şekerlenmelerine neden olabilir.

Aynı zamanda doğrudan güneş ışığında da bırakmamalısınız Güneş ışınları bu tarz kahvaltılıkların raf ömrünü kısaltabilir. Şekerlenmeden muhafaza etmek istiyorsanız serin, kuru ve ışık almayan bir yerde saklamalısınız.



