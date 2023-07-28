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Creed 2: Efsane Yükseliyor konusu nedir, oyuncuları kimdir? Creed 2: Efsane yükseliyor ne zaman, nerede çekildi?

28.07.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Creed 2: Efsane Yükseliyor filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Steven Caple Jr.'ın yönetmenliğini yaptığı, Juel Taylor ve Sylvester Stallone'un birlikte yazdığı film, Rocky film serisinin devam niteliğinde çekilmiştir. Creed 2: Efsane Yükseliyor filminin detayları 28 Temmuz Cuma günü sinema severlerin gündeminde yer aldı. Peki, Creed 2: Efsane Yükseliyor konusu nedir, oyuncuları kimdir? Creed 2: Efsane yükseliyor ne zaman, nerede çekildi?

Creed 2: Efsane yükseliyor filmi bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Filmin başrolünü Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Florian Munteanu, Wood Harris ve Phylicia Rashad paylaşmaktadır. Creed 2: Efsane Yükseliyor filmi televizyon izleyicilerine seyir keyfi yaşatacak. İşte Creed 2: Efsane Yükseliyor filmi hakkında detaylı bilgiler...

CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR KONUSU

Adonis Creed, Rocky Balboa'nın himayesi altında boks kariyerine devam etmektedir. Şampiyonluğa kadar yükselen Adonis, karşısında beklenmedik bir rakip bulur: Babası Apollo Creed'in katili Ivan Drago'nun tıpkı kendisi gibi boksör olan oğlu Viktor Drago. Yıllar önce Moskova'da Rocky tarafından nakavt edilip kariyeri alt üst olan Ivan Drago, Rocky ile Apollo'nun oğlu Adonis'e meydan okumak için Philadelphia'ya gelir ve 33 yıl aradan sonra Rocky'nin restoranında Rocky'yle yüzleşip Rocky'ye Adonis'le kendi oğlu Viktor arasında bir unvan maçı teklifi eder. Böylece Drago hem Rocky'den intikamını alıp ülkesinde zedelenen imajını geri alacak hem de oğlu Viktor'u tüm dünyaya tanıtmış olacaktır. Rocky, tıpkı babası gibi acımasız bir boksör olan Viktor'la Adonis'in dövüşmesi fikrine geçmişte yaşanan acı olaydan dolayı sıcak bakmaz ancak Adonis babasının intikamını alıp Apollo Creed'in oğlu olduğunu kendisine ve herkese kanıtlamak ister.

CREED 2 FİLM

CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR OYUNCULARI

Michael B. Jordan - Adonis Johnson Creed
Sylvester Stallone - Rocky Balboa
Tessa Thompson - Bianca Taylor
Dolph Lundgren - Ivan Drago
Florian Munteanu - Viktor Drago
Phylicia Rashad - Mary Anne Creed
Wood Harris - Tony "Little Duke" Evers
Andre Ward - Danny "Stuntman" Wheeler
Brigitte Nielsen - Ludmilla Drago
Milo Ventimiglia - Robert Balboa Jr
Russell Hornsby - Buddy Marcell

CREED 2 KONUSU VE OYUNCULARI

CREED 2: EFSANE YÜKSELİYOR NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Creed II, 21 Kasım 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi ve tüm dünya çapında 214 milyon dolar hasılat elde etti.

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