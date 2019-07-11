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Cristian Sapunaru ve Mustafa Yumlu, Denizlispor kampına katıldı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 11.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar'da hazırlıklarını sürdüren Yukatel Denizlispor'un yeni transferleri Roman Cristian Sapunaru ve Mustafa Yumlu kampa katılarak takımla çalışmalara başladı.

Cristian Sapunaru ve Mustafa Yumlu, Denizlispor kampına katıldı

Süper Lig'e yükselen Yukatel Denizlispor, lig hazırlıklarını Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde sürdürüyor. Denizlispor'un akşam antrenmanında Kayserispor'dan transfer edilen Cristian Sapunaru ile Akhisarspor'dan transfer edilen Mustafa Yumlu da katıldı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmandan önce gazetecilere açıklamada bulunan stoper Sapunaru, farklı bir ekibe geldiğini belirtti. Sapunaru, "Farklı oyuncuların olduğu ve tamamlanmamış yeni bir ekibe geldim. Umarım en yakın zamanda takımı tamamlarız. Ondan sonra durumumuza bakacağız. Yıllardır ikinci ligde olan bir takımdan bahsediyoruz. Öncelikli hedefimiz iyi bir gruba sahip olmak ve bu ligde kalıcı olmak. Hedefimiz bu olmalı. İyi bir atmosferimiz var. Ama çok oyuncu eksiğimiz var" dedi.

'DÜŞEN BİR TAKIM DEĞİL, KALICI BİR TAKIM OLMAK İSTİYORUZ'

Mustafa Yumlu ise ligde kalıcı olmak istediklerini söyledi. Yumlu, "Umarım lig tüm takımlara ve bize hayırlı olur. Sakatsız bir sezon geçiririz. Denizlispor adına güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Renklerden dolayı yabancılık çekmeyeceğimi düşünüyorum. Güzel bir yapılanmanın içine giriyoruz. En büyük hedefimiz ligde kalıcı olmak. Ligde tecrübesiz ama biz de buna katkı sunmaya geldik. Güzel bir ekiple, arkadaşlarımızla düşen bir takım değil, her zaman bu ligde olan bir takım olmak istiyoruz. Taraftarımızdan da bir isteğimiz var. Bizi her koşulda desteklesinler. Onlardan tek isteğimiz kötü günde de yanımızda olsunlar. Lütfen bizden desteklerini esirgemesinler" diye konuştu.

Sapunaru, takımla birlikte çalışırken, Mustafa Yumlu takımdan ayrı koşu yaparak antrenmanı tamamladı.

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Afyonkarahisar Yukatel Denizlispor Cristian Sapunaru mustafa yumlu

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