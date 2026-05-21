Dursun Özbek'ten flaş Icardi, Osimhen ve Uğurcan sözleri

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, HT Spor ekranlarında camiayı ve Türk futbol kamuoyunu yakından ilgilendiren çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni sezon planlaması, Avrupa hedefleri ve yıldız oyuncuların geleceği hakkında konuşan Özbek, özellikle Victor Osimhen transferinin perde arkasındaki mali detayları ilk kez bu kadar net paylaştı.

ICARDI'NİN KARARI BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi'nin sözleşme süreciyle ilgili topu oyuncu cephesine atan Başkan Özbek, Arjantinli yıldıza teknik heyetin raporu doğrultusunda resmi tekliflerini ilettiklerini belirtti. Özbek, "Performans ve etik değerleri dikkate alarak teklifimizi yaptık. Kendisi ve menajeriyle buluştuk. Şu an Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti, dönüşünde bize net cevabını verecek." diyerek bekleyişe geçtiklerini duyurdu.

OSIMHEN İÇİN ŞİRKETİNDEN 35 MİLYON EURO VERDİ

Başkan Özbek'in açıklamalarının en çok ses getiren bölümü, Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'luk çıkış maddesinin nasıl ödendiği oldu. Napoli Kulübü'nün teminat konusunda çok sert prosedürler uyguladığını belirten Özbek, "Bir kısmını peşin ödedik, tam 35 milyon Euro'yu ise kendi şirketimden verdim. Hayatımda böyle bir şey ilk kez gördüm, çok zor bir transferdi." itirafında bulundu. Özbek ayrıca, Nijeryalı golcüyü kesinlikle satmayı düşünmediklerinin de altını kalın çizgilerle çizdi.

"EDERSON YERİNE UĞURCAN ÇAKIR'I SEÇTİM"

Galatasaray'ın kalesinde yaşanan değişime ve Barış Alper Yılmaz'ın durumuna da değinen Özbek, Barış Alper için henüz resmi bir teklif olmadığını ancak takımın omurgasını Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda koruyacaklarını belirtti. Kaleci transferi sürecinde Manchester City'nin yıldızı Ederson'un da masaya geldiğini açıklayan Özbek, "Kararımı Uğurcan Çakır'dan yana kullandım. Fikrimin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Başta eleştirildik ama bugün herkes Uğurcan'ın o rakamı hak ettiğini kabul ediyor." diyerek milli file bekçisine olan tam inancını dile getirdi.