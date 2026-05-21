SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Dursun Özbek'ten flaş Icardi, Osimhen ve Uğurcan sözleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'yi beklediklerini, Victor Osimhen'i satmayacaklarını ve Uğurcan Çakır'ı neden seçtiklerini açıkladı.

Dursun Özbek'ten flaş Icardi, Osimhen ve Uğurcan sözleri
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, HT Spor ekranlarında camiayı ve Türk futbol kamuoyunu yakından ilgilendiren çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yeni sezon planlaması, Avrupa hedefleri ve yıldız oyuncuların geleceği hakkında konuşan Özbek, özellikle Victor Osimhen transferinin perde arkasındaki mali detayları ilk kez bu kadar net paylaştı.

ICARDI'NİN KARARI BEKLENİYOR

Dursun Özbek ten flaş Icardi, Osimhen ve Uğurcan sözleri 1

Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi'nin sözleşme süreciyle ilgili topu oyuncu cephesine atan Başkan Özbek, Arjantinli yıldıza teknik heyetin raporu doğrultusunda resmi tekliflerini ilettiklerini belirtti. Özbek, "Performans ve etik değerleri dikkate alarak teklifimizi yaptık. Kendisi ve menajeriyle buluştuk. Şu an Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti, dönüşünde bize net cevabını verecek." diyerek bekleyişe geçtiklerini duyurdu.

OSIMHEN İÇİN ŞİRKETİNDEN 35 MİLYON EURO VERDİ

Dursun Özbek ten flaş Icardi, Osimhen ve Uğurcan sözleri 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Başkan Özbek'in açıklamalarının en çok ses getiren bölümü, Victor Osimhen'in 75 milyon Euro'luk çıkış maddesinin nasıl ödendiği oldu. Napoli Kulübü'nün teminat konusunda çok sert prosedürler uyguladığını belirten Özbek, "Bir kısmını peşin ödedik, tam 35 milyon Euro'yu ise kendi şirketimden verdim. Hayatımda böyle bir şey ilk kez gördüm, çok zor bir transferdi." itirafında bulundu. Özbek ayrıca, Nijeryalı golcüyü kesinlikle satmayı düşünmediklerinin de altını kalın çizgilerle çizdi.

"EDERSON YERİNE UĞURCAN ÇAKIR'I SEÇTİM"

Dursun Özbek ten flaş Icardi, Osimhen ve Uğurcan sözleri 3

Galatasaray'ın kalesinde yaşanan değişime ve Barış Alper Yılmaz'ın durumuna da değinen Özbek, Barış Alper için henüz resmi bir teklif olmadığını ancak takımın omurgasını Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda koruyacaklarını belirtti. Kaleci transferi sürecinde Manchester City'nin yıldızı Ederson'un da masaya geldiğini açıklayan Özbek, "Kararımı Uğurcan Çakır'dan yana kullandım. Fikrimin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Başta eleştirildik ama bugün herkes Uğurcan'ın o rakamı hak ettiğini kabul ediyor." diyerek milli file bekçisine olan tam inancını dile getirdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Shakhtar hocası Arda Turan'dan flaş Beşiktaş sözleriShakhtar hocası Arda Turan'dan flaş Beşiktaş sözleri
Arda Turan'ın şampiyonluk serisine veda! 21 maç sonra gelen yenilgiArda Turan'ın şampiyonluk serisine veda! 21 maç sonra gelen yenilgi
Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda karar belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.