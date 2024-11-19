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Cristiano Ronaldo bu kez Türkiye'ye geliyor mu? Fenerbahçe'nin bedavaya alacağı iddiası sonrası her şey ortaya çıktı! ''Al Nassr, Ronaldo'yu istemiyor"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.11.2024 18:42
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Suudi Arabistan cephesinde hareketli saatler yaşanıyor. İstanbul'a görüşmeye gelen Al Nassr yetkilileri, Fenerbahçe ile Anderson Talisca ve En-Nesyri transferi için müzakereler yaptı. Önümüzdeki sezon bambaşka bir yapılanmaya girecek Al Nassr kulübünün, Cristiano Ronaldo ile yolları ayıracak olması, Fenerbahçe dedikodularını ayyuka çıkardı. İşte detaylar...

Cristiano Ronaldo bu kez Türkiye'ye geliyor mu? Fenerbahçe'nin bedavaya alacağı iddiası sonrası her şey ortaya çıktı! ''Al Nassr, Ronaldo'yu istemiyor"
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 39 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın transfer etmek istediği En-Nesyri için İstanbul'a gelmesi birçok dedikoduyu beraberinde getirmişti. Fenerbahçe'nin Talisca ilgisi olduğu da bilinirken, sosyal medyada Cristiano Ronaldo iddiaları ortaya atıldı.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

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39 yaşında olmasına rağmen hala gollerine son sürat devam eden Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi yeni sezonda uzatılmayacak. Minimum 3 yıl daha futbol oynamak istediğini birçok kez söyleyen Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı henüz netlik kazanmamıştı.

SOSYAL MEDYADA FENERBAHÇE İDDİASI VAR

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Al Nassr yetkililerin İstanbul'a Fenerbahçe ile görüşmeye gelmesinin ardından Cristiano Ronaldo sesleri Fenerbahçe için yükselmeye başlamıştı. Sosyal medyada gün içinde trendlere oturan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe" cümlesi sonrası detaylar ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ VAR MI?

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Ortaya çıkan bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo'ya herhangi bir ilgisi olmadığı ve teklif yapmayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi de Al Nassr'a satmama kararı aldı. Anderson Talisca için girişimler ise devam ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA DA ATMAYA DEVAM EDİYOR

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2023 yılının başında bedelsiz olarak Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Suudi ekibinin formasıyla çıktığı 79 maçta; 68 gol, 18 asist yapma başarısı göstererek tüm dengeleri alt üst etmişti.

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