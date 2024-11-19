Cristiano Ronaldo bu kez Türkiye'ye geliyor mu? Fenerbahçe'nin bedavaya alacağı iddiası sonrası her şey ortaya çıktı! ''Al Nassr, Ronaldo'yu istemiyor"

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'ın transfer etmek istediği En-Nesyri için İstanbul'a gelmesi birçok dedikoduyu beraberinde getirmişti. Fenerbahçe'nin Talisca ilgisi olduğu da bilinirken, sosyal medyada Cristiano Ronaldo iddiaları ortaya atıldı.

SEZON SONUNDA AYRILIYOR

39 yaşında olmasına rağmen hala gollerine son sürat devam eden Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesi yeni sezonda uzatılmayacak. Minimum 3 yıl daha futbol oynamak istediğini birçok kez söyleyen Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı henüz netlik kazanmamıştı.

SOSYAL MEDYADA FENERBAHÇE İDDİASI VAR

Al Nassr yetkililerin İstanbul'a Fenerbahçe ile görüşmeye gelmesinin ardından Cristiano Ronaldo sesleri Fenerbahçe için yükselmeye başlamıştı. Sosyal medyada gün içinde trendlere oturan "Cristiano Ronaldo Fenerbahçe" cümlesi sonrası detaylar ortaya çıktı.

FENERBAHÇE'NİN İLGİSİ VAR MI?

Ortaya çıkan bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin Cristiano Ronaldo'ya herhangi bir ilgisi olmadığı ve teklif yapmayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi de Al Nassr'a satmama kararı aldı. Anderson Talisca için girişimler ise devam ediyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DA DA ATMAYA DEVAM EDİYOR

2023 yılının başında bedelsiz olarak Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Suudi ekibinin formasıyla çıktığı 79 maçta; 68 gol, 18 asist yapma başarısı göstererek tüm dengeleri alt üst etmişti.