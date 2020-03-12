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Cristiano Ronaldo'da koronavirüs şüphesi...

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.03.2020 14:55 | Son Güncelleme

Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Portekiz'e bağlı Madeira özer bölgesinde karantinaya alındığı belirtildi.

Juventus'ta Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm takıma karantina kararı verilmişti. Rahatsızlık geçiren annesini ziyaret için Madeira'ya giden Ronaldo'nun da koronavirüs şüphesi ile tedbir amaçlı olarak karantinaya alındığı belirtildi


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