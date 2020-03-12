Cristiano Ronaldo'da koronavirüs şüphesi...

Juventus'ta Daniele Rugani'nin koronavirüs testi pozitif çıkınca tüm takıma karantina kararı verilmişti. Rahatsızlık geçiren annesini ziyaret için Madeira'ya giden Ronaldo'nun da koronavirüs şüphesi ile tedbir amaçlı olarak karantinaya alındığı belirtildi