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Cristiano Ronaldo'dan Barcelona için transfer açıklaması geldi! "Beni sonraki yıl için transfer etmek istiyorlardı"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.02.2025 18:48
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Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımında devam eden Cristiano Ronaldo, Manchester United'a transfer olmadan önce Barcelona'dan transfer teklifini aldığını söyleyerek flaş ifadeler kullandı.

Cristiano Ronaldo'dan Barcelona için transfer açıklaması geldi! "Beni sonraki yıl için transfer etmek istiyorlardı"
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, transfer gündemi hakkında konuşarak Barcelona'dan teklif aldığını duyurdu.

"MESSİ İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİM VARDI"

ronaldmessi

"Messi ile çok iyi bir ilişkim vardı. Bir zamanlar bir ödül töreninde onun için çeviri yaptığımı hatırlıyorum, çok komik bir andı. Bana her zaman iyi davrandı. 15 yıldır ödülleri paylaşıyoruz ve her zaman iyi anlaşıyoruz. Umarım futbolda bizim ulaştığımız sayıları tekrar görebiliriz ama bunun çok zor olduğuna inanıyorum."

"BARCELONA'DA OYNAYABİLİRDİM"

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"Sporting'de oynuyordum ve birçok kulübe gidebilirdim. Bunlardan biri de Barcelona'ydı. Barcelona'da oynayabilirdim. Kulüpten biriyle birlikteydim ve benimle sözleşme imzalamak istedi ama olmadı. Sanırım beni sonraki yıl için transfer etmek istiyorlardı. Manchester United ise transferi hemen gerçekleştirdi."

Cristiano Ronaldo'nun Barcelona İle İlgili Açıklamaları Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Ronaldo Barcelona'da başarılı olabilirdi
Barcelona'nın teklifi ilginç ama Ronaldo doğru kararı vermiş
Messi ile birlikte daha iyi bir performans sergileyebilirlerdi

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