Cristiano Ronaldo'dan Barcelona için transfer açıklaması geldi! "Beni sonraki yıl için transfer etmek istiyorlardı"

Suudi Arabistan takımlarından Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, transfer gündemi hakkında konuşarak Barcelona'dan teklif aldığını duyurdu.

"MESSİ İLE ÇOK İYİ BİR İLİŞKİM VARDI"

"Messi ile çok iyi bir ilişkim vardı. Bir zamanlar bir ödül töreninde onun için çeviri yaptığımı hatırlıyorum, çok komik bir andı. Bana her zaman iyi davrandı. 15 yıldır ödülleri paylaşıyoruz ve her zaman iyi anlaşıyoruz. Umarım futbolda bizim ulaştığımız sayıları tekrar görebiliriz ama bunun çok zor olduğuna inanıyorum."

"BARCELONA'DA OYNAYABİLİRDİM"

"Sporting'de oynuyordum ve birçok kulübe gidebilirdim. Bunlardan biri de Barcelona'ydı. Barcelona'da oynayabilirdim. Kulüpten biriyle birlikteydim ve benimle sözleşme imzalamak istedi ama olmadı. Sanırım beni sonraki yıl için transfer etmek istiyorlardı. Manchester United ise transferi hemen gerçekleştirdi."