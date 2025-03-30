SPOR

61
57
51
51
48
43
35
34
33
31
30
27
26
25
22
20
20
18
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Suudi Arabistan Premier Ligi
  4. Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı geldi! "Neşe, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim"

Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı geldi! "Neşe, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.03.2025 17:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü futbolcular, sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Cristiano Ronaldo'dan bayram mesajı geldi! "Neşe, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim"
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, X hesabından yaptığı paylaşımda "Herkese mübarek bir Ramazan Bayramı diliyorum! Bu özel zamanın size ve sevdiklerinize neşe, huzur ve mutluluk getirmesini dilerim," ifadelerini kullandı.

Real Madrid'in tecrübeli stoperi Antonio Rüdiger de yaptığı paylaşımda "Tüm müslüman kardeşlerime hayırlı bayramlar dilerim" dedi.

Ayrıca Barcelona forması giyen Lamine Yamal, Al-Ahli'nin kanat oyuncusu Riyad Mahrez, İnter'de oynayan Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City'li İlkay Gündoğan, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

Canlı Skor

Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesi keyifleri kaçıran gelişme! Mourinho kara kara düşünüyor...
İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı

CHP mitingindeki silahlı sahte polisler gözaltına alındı

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümü! Sevgilisinin evinde bu halde bulundu

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

İtalya işi gücü bıraktı, Kenan Yıldız hakkında konuşuyor! Yakışıklılığından sonra futboluna da aşık oldular...

İspanya Arda'yı konuşuyor! Leganes'i tek başına dağıttı

İspanya Arda'yı konuşuyor! Leganes'i tek başına dağıttı

Sergen Yalçın G.Saray'ın puan kaybedeceği maçları açıkladı!

Sergen Yalçın G.Saray'ın puan kaybedeceği maçları açıkladı!

Serdar Ali Çelikler'den şampiyonluk kehaneti! "Yüzde 95 ihtimalle şampiyonlar"

Serdar Ali Çelikler'den şampiyonluk kehaneti! "Yüzde 95 ihtimalle şampiyonlar"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.