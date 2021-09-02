Cristiano Ronaldo'dan Dara O'Shea'ye tokat! İşte o anlar...

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 4. maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olduğu maçta kendisinden beklenmeyecek bir hareket yaptı. Karşılaşmanın 15. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Ronaldo, topun önünde duran Dara O'Shea'ye sert bir tepki gösterdi.Ronaldo, penaltı öncesinde önünde duran İrlandalı oyuncu O'Shea'ye tokat attı.

İrlandalı oyuncular, Ronaldo'nun bu hareketi sonrası yoğun bir şekilde itiraz etse de maçın Sloven hakemi Matej Jug, kartına gerek görmedi.Öte yandan İngiltere 3. Lig ekibi Portsmouth'ta forma giyen 19 yaşındaki kaleci Gavin Bazunu, Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtardı.

TÜM ZAMANLARIN EN GOLCÜSÜ

Cristiano Ronaldo bu maçtaki golleriyle tüm zamanların en çok milli gol atan futbolcusu oldu. 180 maçta 111 gole ulaşan Ronaldo, böylelikle erişilmesi güç bir rekora daha imza atmayı başardı.



