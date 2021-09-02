SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Cristiano Ronaldo'dan Dara O'Shea'ye tokat! İşte o anlar...

Cristiano Ronaldo'dan Dara O'Shea'ye tokat! İşte o anlar...

02.09.2021 00:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 4. maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olan Portekiz'de Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 15. dakikasında çılgına döndü. Kazanılan penaltıda topun başına Portekizli süperstar, önünde duran İrlandalı oyuncu Dara O'Shea'ye tokat attı.

Cristiano Ronaldo'dan Dara O'Shea'ye tokat! İşte o anlar...

Cristiano Ronaldo, Portekiz'in 2022 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu 4. maçında İrlanda Cumhuriyeti'ne konuk olduğu maçta kendisinden beklenmeyecek bir hareket yaptı. Karşılaşmanın 15. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Ronaldo, topun önünde duran Dara O'Shea'ye sert bir tepki gösterdi.Ronaldo, penaltı öncesinde önünde duran İrlandalı oyuncu O'Shea'ye tokat attı.

0x0-son-dakika-spor-haberi-cristiano-ronaldodan-sasirtan-hareket-rakibine-tokat-atti-1630527066435

uyk

İrlandalı oyuncular, Ronaldo'nun bu hareketi sonrası yoğun bir şekilde itiraz etse de maçın Sloven hakemi Matej Jug, kartına gerek görmedi.Öte yandan İngiltere 3. Lig ekibi Portsmouth'ta forma giyen 19 yaşındaki kaleci Gavin Bazunu, Cristiano Ronaldo'nun penaltısını kurtardı.

34543

TÜM ZAMANLARIN EN GOLCÜSÜ

Cristiano Ronaldo bu maçtaki golleriyle tüm zamanların en çok milli gol atan futbolcusu oldu. 180 maçta 111 gole ulaşan Ronaldo, böylelikle erişilmesi güç bir rekora daha imza atmayı başardı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklamasıBeşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması
İşte Taliban'ın ölüm listesinin tepesindeki isimİşte Taliban'ın ölüm listesinin tepesindeki isim
Son dakikada yıkıldık! 2-2Son dakikada yıkıldık! 2-2
Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Portekiz Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

Kızı Bodrum'dan paylaştı! "Buralar alev aldı"

Kızı Bodrum'dan paylaştı! "Buralar alev aldı"

Transfer yattı! Nedeni şaşkına çevirdi

Transfer yattı! Nedeni şaşkına çevirdi

Diego Rossi, Kahramanmaraşlı çıktı!

Diego Rossi, Kahramanmaraşlı çıktı!

Cesur paylaşıma 20 dakikada beğeni yağdı

Cesur paylaşıma 20 dakikada beğeni yağdı

Ezeli rakibe mi gidiyor? Menajeri açıkladı

Ezeli rakibe mi gidiyor? Menajeri açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Sergen Yalçın'dan dobra dobra açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Galatasaray'dan Rizespor'a cevap

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Messi'nin yerine Türk yıldız geliyor!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Fatih Terim'den flaş transfer mesajları!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.