Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajı

Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından Merih Demiral paylaşımında bulundu. Portekizli yıldız, Roma maçının 19. dakikasında sakatlanan Milli futbolcuyu unutmadı...

Ronaldo, Merih'e sarıldığı bir fotoğrafı paylaşırken ''Geçmiş olsun kardeşim'' notunu düştü. Merih Demiral'ın yerde kaldığı pozisyonda yardımına ilk koşan isim de Cristiano Ronaldo olmuştu.





