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  4. Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajı

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral mesajı

İTALYA HABERLERİ  | 13.01.2020 11:02 | Son Güncelleme

Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo, Roma maçında sakatlanan Milli futbolcumuz Merih Demiral için paylaşımda bulundu.

Cristiano Ronaldo, Instagram hesabından Merih Demiral paylaşımında bulundu. Portekizli yıldız, Roma maçının 19. dakikasında sakatlanan Milli futbolcuyu unutmadı...

Ronaldo, Merih'e sarıldığı bir fotoğrafı paylaşırken ''Geçmiş olsun kardeşim'' notunu düştü. Merih Demiral'ın yerde kaldığı pozisyonda yardımına ilk koşan isim de Cristiano Ronaldo olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
juventus ronaldo Merih Demiral İtalya Serie A

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